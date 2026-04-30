В мае можно будет увидеть два полнолуния

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два полнолуния можно будет наблюдать с территории России 1 и 31 мая, сообщается на сайте Московского планетария в четверг.

"В мае 2026 года произойдет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной", - говорится в сообщении.

По информации планетария, 1 мая полнолуние состоится в 20:25 мск, а второе - 31 мая в 11:47 мск.

Также, по данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, полнолуния разделены интервалом примерно 29,5 суток, поэтому есть возможность вместить сразу два полнолуния в один месяц.

"Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. (...) Самый простой способ увидеть восход Луны - это найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180°: Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время", - говорится в сообщении лаборатории.