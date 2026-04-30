Поиск

В мае можно будет увидеть два полнолуния

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два полнолуния можно будет наблюдать с территории России 1 и 31 мая, сообщается на сайте Московского планетария в четверг.

"В мае 2026 года произойдет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной", - говорится в сообщении.

По информации планетария, 1 мая полнолуние состоится в 20:25 мск, а второе - 31 мая в 11:47 мск.

Также, по данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, полнолуния разделены интервалом примерно 29,5 суток, поэтому есть возможность вместить сразу два полнолуния в один месяц.

"Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. (...) Самый простой способ увидеть восход Луны - это найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180°: Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время", - говорится в сообщении лаборатории.

Московский планетарий Луна РАН ИКИ РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен

Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

 Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

Медведев заявил о наличии других перспективных вооружений наряду с "Орешником" и "Посейдоном"

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

 Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

 Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА

Мэра Уфы заключили под стражу

 Мэра Уфы заключили под стражу

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

В Магаданской области обрушился рудник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1974 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов