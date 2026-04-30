Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил сегодняшнюю международную ситуацию с обстановкой в мире перед Первой мировой войной или 1939 годом, обратив внимание на рост милитаризации Европы и заявления о неизбежном нападении России.

"Очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если исходить из таких предпосылок, то нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти тридцатыми годами, которые предшествовали Второй мировой", - сказал Медведев, выступая на форуме "Знания. Первые".

Он напомнил, что начало Первой мировой войны "опровергло все разговоры, которые к тому времени шли за столом, все конвенции, которые к тому времени были подготовлены о войне, война превратилась в мясорубку, и сама Европа себя наказала".

Он напомнил, что и в тридцатые годы в Европе "шла активная милитаризация, милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники".

"Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Что война с Россией - это неизбежно. Это говорится каждый день: "русские обязательно на нас нападут", - заметил Медведев. При этом он обратил внимание на то, что "ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой".

"Мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, то никаких у нас агрессивных замыслов нет. Тем не менее, этот маховик крутится. Выпускается огромное количество оружия. Лидеры стран Европы, в том числе крупнейших, говорят о том, что мы должны быть готовы к отражению агрессии, война неизбежна. Вы понимаете, куда эта дорога. Если каждый день говорить, что война неизбежна, она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно", - заявил зампред Совета безопасности.

Как подчеркнул Медведев, "задача политиков сегодняшнего дня, как принято говорить народным языком, охолонуть, успокоиться, и постараться выйти на конструктивный разговор, до кого-то в Европе это доходит, но до американцев это, кстати, доходит гораздо лучше, потому что они более прагматичные, нежели европейцы".

"Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, как с кануном Первой мировой войны, с 1914 годом, и с преддверием Второй мировой войны, с 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу", - заявил зампред Совета безопасности.