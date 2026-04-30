Медведев заявил, что контракты с ВС РФ с начала года заключили 127 тыс. человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С начала текущего года контракт на прохождение службы в ВС РФ заключили 127 тысяч человек, еще 10 тысяч человек заключили контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на форуме "Знание. Первые", он также добавил, что в прошлом году контракт с ВС РФ заключили порядка 450 тысяч человек.

"В прошлом году в результате всех военных контрактов пришло служить 450 тысяч человек. В этом году на сегодняшнюю дату 127 тысяч наших граждан заключили контракт о прохождении военной службы и еще десять тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях, по сути это тоже контрактная служба, но она менее связана с министерством обороны, хотя по сути эти ребята выполняют те же задачи", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев ВС РФ
