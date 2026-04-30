Медведев назвал чудовищными отношения России и Европы, РФ с США - прагматичными

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Конфликтные отношения России и Европы не закончатся в пределах жизни поколения, тогда как взаимодействие Москвы и Вашингтона в настоящее время носит прагматичный характер, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Этот конфликт скорее всего не исчезнет даже в период жизни поколения, столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами", - сказал Медведев, выступая в четверг на марафоне "Знание. Первые", отметив, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер.

По его мнению, Евросоюзом сегодня руководят "абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией".

"Нынешний уровень взаимоотношений с Европой чудовищный. Мне честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть", - отметил Медведев.

Он уверен, что степень взаимного недоверия еще долго "будет колоссальной".

"Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой - навсегда. Подчёркиваю - в пределах человеческой жизни", - сказал зампред СБ РФ.

Америка, по его словам, основной геополитический соперник России, с которым всегда были сложные отношения.

Однако "американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев", считает Медведев.

"Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения", - полагает он.

По его мнению, "экономические отношения никто не отменял".

"Американцы хотят зарабатывать деньги, они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо", - сказал Медведев.