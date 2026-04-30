Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам сборки и запуска украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства

В Минобороны сообщили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.