ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над населенными пунктами Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики", - заявило Минобороны РФ.

Согласно данным министерства, группировка "Север" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области.

Группировка "Север" в Харьковской области нанесла удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица, заявили в ведомстве.

"Противник потерял более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства", - сказано в сообщении.

По информации российских военных, группировка "Центр" в течение суток нанесла поражение формированиям четырех бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад Нацгвардии в районах семи населенных пунктов Матяшево, Приют, Василевка, Грузское, Кучеров Яр, Шевченко, Доброполье в ДНР, Наталовка, Новопавловка, Новоподгорное и Марьевка Днепропетровской области.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили более 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

В Минобороны России заявили, что группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, за сутки нанесла удары по четырем бригадам и двум полкам в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - сказано в сообщении.

Группировка "Запад", по данным министерства, улучшила положение по переднему краю, за сутки нанесла поражение формированиям четырех бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб в ДНР.

Потери армии Украины за сутки составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР.

В течение суток украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки свыше 100 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства обороны.