Песков заявил, что РФ не предлагала новый механизм для урегулирования ядерной проблемы Ирана

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия не предлагала создавать новый механизм для урегулирования иранской ядерной проблемы, аналогичный ранее действовавшему Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, выдвигала ли Россия такую инициативу в рамках предложений по иранскому ядерному урегулированию, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ними в четверг.

"Нет, это не так", - сказал Песков.