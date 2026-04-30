Песков заявил, что РФ не предлагала новый механизм для урегулирования ядерной проблемы Ирана
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия не предлагала создавать новый механизм для урегулирования иранской ядерной проблемы, аналогичный ранее действовавшему Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, выдвигала ли Россия такую инициативу в рамках предложений по иранскому ядерному урегулированию, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ними в четверг.
"Нет, это не так", - сказал Песков.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) одобрили СВПД, который был призван регулировать мирную иранскую ядерную программу. СВПД также предусматривал введение серии ограничений и проверок для этой программы.
Трамп в 2018 году в ходе своего первого президентского срока вывел США из СВПД: он считал это соглашение неудачным.