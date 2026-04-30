Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней на 2027 год, в соответствии с которым новогодние праздники продлятся 11 дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные - с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По информации пресс-службы Минтруда, в 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января - на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля - на понедельник 22 февраля.

Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря 2027 года.

Минтруд напоминает, что согласно Трудовому кодексу, если выходной день выпадает на нерабочий праздничный - он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками - они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году.

Согласно кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России и 4 ноября - День народного единства.