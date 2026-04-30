Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Гражданская платформа"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление о приостановлении деятельности политической партии "Гражданская платформа", основанной в 2012 году предпринимателем Михаилом Прохоровым.

"Высшая судебная инстанция удовлетворила требования заявителя и приостановила деятельность партии, ее региональных и иных структурных подразделений на срок три месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд согласился с позицией Минюста, указавшего на существенные нарушения в деятельности партии. Так, устав организации не соответствует действующему законодательству, поскольку не содержит полного закрепления целей и направления деятельности, в том числе в части представления интересов граждан в органах публичной власти федеральных территорий и выдвижения кандидатов в указанные органы.

При этом заявители отметили, что несмотря на вынесенные предупреждения, в полном объеме допущенные нарушения до настоящего времени не устранены.