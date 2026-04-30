Мишустин поручил проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о развитии такого перспективного для Северного Кавказа направления, как цветоводство.

"Просил бы глав регионов совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе и применить весь инструментарий, который есть для поддержки этого направления", - заявил он на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в Минеральных Водах в четверг.

По его словам, цветоводство - пока довольно новое направление для этого края, в котором аграрный сектор является одной из главных отраслей. "Но учитывая климат, качество земли, - очень перспективное. Потребность внутреннего рынка сегодня огромна - почти 2 млрд штук. Сейчас в целом по стране производится лишь четверть", - сказал Мишустин.

Как заявил накануне в ходе круглого стола в рамках Кавказского инвестиционного форума замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, пока Северный Кавказ выращивает порядка 4,8 млн цветов - чуть более 1% от общего производства в России. "Но перспектива здесь колоссальная", - уверен он.

Причем, как считает Разин, на Северном Кавказе можно заняться не только, к примеру, выращиванием тюльпанов из луковиц, но и производством самих луковиц для выращивания цветов. "У нас такие проекты ранее в советском периоде были. Проработки такие также есть, мы считаем, что здесь можно совершенно точно посмотреть на возможность реализации и этих инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

Замминистра также предложил рассмотреть перспективу создания цветочных кластеров на Северном Кавказе. В свою очередь, Минсельхоз готов поработать необходимые для этого вопросы со смежными ведомствами, обеспечить площадки соответствующей инфраструктурой для того, "чтобы инвестору предоставлять уже землю на более льготных условиях, без затрат на базовую инфраструктуру и с большими сроками окупаемости". "Соответствующие меры господдержки у нас заложены, льготные кредиты предусмотрены", - уточнил он.

Потенциальными цветочными культурами для развития на Кавказе Минсельхоз считает розы, тюльпаны, хризантемы и горшечные цветы - они составляют 75% всех продаж цветов в РФ.

Как сообщалось, выращивание цветов в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросло на 8%, а за последние пять лет - более чем на 40%. В организованном секторе было собрано более 470 млн срезанных цветов и бутонов.

