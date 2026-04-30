Поиск

Использование СИМ и велосипедов ограничат в Мурманской области в майские праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов вводятся в Мурманской области на время майских праздников, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В обращении к участникам массовых мероприятий, митингов, концертов, праздничных шествий ведомство "настоятельно рекомендует" не использовать на их территории велосипеды и самокаты всех типов, СИМ и аналогичные устройства.

В УМВД отмечают, что использование СИМ и велотранспорта в условиях скопления людей "создает реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций: риск наезда на пешеходов, в том числе пожилых людей и детей, падения самих пользователей из-за неровностей дорожного покрытия или случайных столкновений".

Также отмечается, что в дни проведения официальных массовых акций будет усилен контроль за общественным порядком, обеспечивать его будут сотрудники УМВД, Росгвардии и народные дружинники.

Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов