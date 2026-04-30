Использование СИМ и велосипедов ограничат в Мурманской области в майские праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов вводятся в Мурманской области на время майских праздников, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В обращении к участникам массовых мероприятий, митингов, концертов, праздничных шествий ведомство "настоятельно рекомендует" не использовать на их территории велосипеды и самокаты всех типов, СИМ и аналогичные устройства.

В УМВД отмечают, что использование СИМ и велотранспорта в условиях скопления людей "создает реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций: риск наезда на пешеходов, в том числе пожилых людей и детей, падения самих пользователей из-за неровностей дорожного покрытия или случайных столкновений".

Также отмечается, что в дни проведения официальных массовых акций будет усилен контроль за общественным порядком, обеспечивать его будут сотрудники УМВД, Росгвардии и народные дружинники.