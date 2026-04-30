Стратегическая авиация РФ провела патрулирование нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявило Минобороны РФ.

По словам российских военных, в ходе полета экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ обеспечили прикрытие Ту-95МС, проинформировало министерство.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - заявило Минобороны РФ.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолёты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

