Пензенская область вводит режим ЧС из-за переувлажнения почвы и гибели озимых

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пензенская область вводит режим ЧС из-за переувлажнения почвы для пересева озимых, сообщила пресс-служба правительства региона.

О намерении подписать указ о введении режима ЧС на территории Пензенской области губернатор региона Олег Мельниченко объявил на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"По данным Пензенского гидрометеоцентра, в апреле в нашем регионе сложилось опасное гидрометеорологическое явление - переувлажнение почвы. В результате этого явления в ряде районов мы фиксируем гибель посевов. Ожидаемый материальный ущерб сельхозпроизводителям соответствует критериям ввода чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера регионального уровня", - приводятся в сообщении пресс-службы слова губернатора.

По оценке Минсельхоза региона, в неудовлетворительном состоянии находятся около 5% озимых посевов, под которыми занято 348 тыс. га.

"Введение режима чрезвычайной ситуации на территории Пензенской области позволит нашим аграриям, которые застраховали свои посевы, получить страховые выплаты и осуществить пересев погибших озимых культур яровыми", - написал губернатор в своем канале в Мах.

В 2025 году Пензенская область собрала более 3,5 млн тонн зерна.