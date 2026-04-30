КС РФ заявил о праве кандидата на выборах заменить неверно оформленные документы без риска отказа в регистрации

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ указал на право кандидата вовремя заменить, а не только уточнить неверно оформленные документы о выдвижении без риска отказа в регистрации на выборах в связи с этим обстоятельством. Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке статьи 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" стала жалоба петербуржца Кирилла Волкова.

В 2024 году Волков выдвигался в депутаты муниципального округа Ланское (Петербург). Он представил в территориальный избирком (ТИК) заявление о согласии баллотироваться и другие документы. Однако 14 июля 2024 года в ТИК известили заявителя, что отсутствуют сведения о его полномочиях депутата в другом округе, хотя информация об этом подтверждалась представленной справкой.

16 июля Волков подал новое заявление с недостающими данными. В ТИК отказали в регистрации, так как оценили новое заявление не как уточняющее, а как вновь поступившее, а значит, поданное с опозданием. Суды отказались обязывать ТИК зарегистрировать Волкова, указав, что кандидат вправе лишь уточнить имеющееся заявление, а не вносить его заново.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые положения не противоречат Основному закону, так как предусматривают право кандидата, при выявлении избиркомом недостатков в его документах, не позднее чем за день до заседания комиссии заменить заявление о согласии баллотироваться на верно оформленное. При этом отказ в регистрации из-за этих обстоятельств не допускается.

Суд указал, что с кандидата не снимается ответственность за качество, полноту, достоверность и оформление переданных сведений и обязанность предоставить необходимые документы, а значит, он вправе и по собственной инициативе уточнить, дополнить или заменить их при неверном оформлении, даже если избирком не известит его о недостатках.

КС пояснил, что, хотя законодательные акты прямо не предусматривают наличие у кандидатов такой возможности, она вытекает из пункта 3 статьи 20 упомянутого федерального закона, специально оговаривающего, что избиркомы не только готовят и проводят выборы, но и защищают избирательные права, что требует от них ответственности и заботы о создании для этого всех необходимых условий.

"При таких обстоятельствах, особенно когда избирательные комиссии не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором будет решаться вопрос о регистрации кандидата, известили его о недостатках, выявленных в документах, представленных при уведомлении о выдвижении и регистрации, избирательное законодательство не запрещает кандидату внести в них дополнения и уточнения либо даже заменить их (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей). Выбор же тех или иных форм (способов) устранения таких недостатков принадлежит самому кандидату", - говорится в постановлении.

КС подчеркнул, что правила выдвижения и регистрации кандидатов, в том числе предоставление в комиссию необходимых сведений, не должны порождать избыточных ограничений и неоправданных препятствий.

Теперь заявитель имеет право на компенсацию.