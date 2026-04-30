Контроль за вывозом мусора усилят в майские праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды РФ сообщает об усилении контроля за вывозом твердых коммунальных отходов в регионах в майские праздники, когда нагрузка на систему обращения с отходами растет.

"В праздничные дни нагрузка на систему обращения с отходами традиционно растет. Региональным службам важно работать без сбоев: соблюдать графики вывоза, заранее подготовить резервную технику и оперативно реагировать на обращения жителей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Там добавили, что в каждом субъекте назначены ответственные сотрудники для решения возникающих вопросов.
"За своевременностью и качеством вывоза отходов проследит Российский экологический оператор", - уточнили в Минприроды.

Минприроды Российский экологический оператор
