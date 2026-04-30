"ВСМПО-Ависма" в 2025г сократила выручку по МСФО на 18%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2025 году сократило выручку по МСФО на 18%, до 96,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В том числе выручка от продаж в дальнее зарубежье составила 54,1 млрд рублей (-15% к 2024 году), от продаж в России и СНГ - 42,7 млрд рублей (снижение на 23%).

Валовая прибыль "ВСМПО-Ависма" за прошлый год упала в 2,2 раза, до 20,5 млрд рублей. Прибыль до налогообложения просела более чем в 5 раз, до 4,2 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 203 млн рублей против 16,85 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг компании на конец 2025 года составил 23,95 млрд рублей, снизившись за год почти на 40% в рублевом выражении.

"ВСМПО-Ависма" - один из крупнейших в мире производителей титана с предприятиями в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край).

