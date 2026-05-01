Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Особый порядок вывоза из РФ аффинированного золота в слитках начинает действовать с 1 мая.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в общем случае запрещен вывоз из России слитков суммарным весом более 100 г.

Однако запрет не распространяется на физлиц, вылетающих из аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - и аэропорта Владивостока "Кневичи", при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

Юрлица и ИП смогут вывозить слитки без ограничений в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а поставки в страны ЕАЭС будут "привязаны" к тем же четырем аэропортам и разрешению Пробирной палаты.

На кредитные организации ограничение не распространяется.

Для получения разрешения необходимо обратиться с заявлением в Пробирную палату.

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

В доход РФ обращено имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей

МВД категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1986 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9192 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов