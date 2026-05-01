Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Особый порядок вывоза из РФ аффинированного золота в слитках начинает действовать с 1 мая.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в общем случае запрещен вывоз из России слитков суммарным весом более 100 г.

Однако запрет не распространяется на физлиц, вылетающих из аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - и аэропорта Владивостока "Кневичи", при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

Юрлица и ИП смогут вывозить слитки без ограничений в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а поставки в страны ЕАЭС будут "привязаны" к тем же четырем аэропортам и разрешению Пробирной палаты.

На кредитные организации ограничение не распространяется.

Для получения разрешения необходимо обратиться с заявлением в Пробирную палату.