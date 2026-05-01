Парковка в Москве будет бесплатной 1, 2, 9 и 11 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Парковки в Москве 1, 2, 9 и 11 мая будут бесплатными, 3 и 10 мая бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 1, 2, 9 и 11 мая автомобили можно будет оставить бесплатно, в том числе, на парковках с тарифами 380, 450, 600 руб/ч, а также зонах динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все дни.