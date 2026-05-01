До плюс 20 градусов прогнозируется в Москве на первые майские праздники

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется в Москве на первые майские праздники, уже 2 мая днем столбики термометров могут достичь отметки в плюс 15 градусов, а 3 мая в Московском регионе воздух прогреется до плюс 20-21 градуса, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"1 мая в Москве уже ожидается повышение температуры. Днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура плюс 9 - плюс 11 градусов. Но в ночь на 1 мая в Москве до минус 1, а по области до минус 4", - сказала Паршина.

Она уточнила, что 2 мая, согласно прогнозу, будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

"Ночью в черте города плюс 1-3, по области минус 2 - плюс 3 градуса. Днём потепление уже заметное: плюс 13-15, по области плюс 10-15 градусов. 3 мая переменная облачность, без осадков, ночью в Москве плюс 6-8, по области плюс 3-8 градусов, днём - плюс 18-20 в Москве, по области плюс 16-21", - сообщила Паршина.

Гидрометцентр Москва
