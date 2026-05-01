Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории России в мае

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Средняя температура воздуха на большей части территории страны в мае ожидается около нормы, выше нормы температура в мае прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, на севере Красноярского края и на юге западной Сибири, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу, на большей части европейской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений. Около и ниже нормы ожидается температура в южной половине Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, в Южном федеральном округе и в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа. На остальной территории - около и выше нормы.

При этом в Мурманской, Архангельской областях, в Республике Коми и Ненецком автономном округе прогнозируется температура на 1 градус выше.

На азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений на севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Туруханском районе Красноярского края, на юге Омской области, в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

На остальной территории температура будет около нормы. При этом, около и ниже нормы температура ожидается в центре и на востоке Якутии, в Магаданской области. На остальной территории температура будет около и выше нормы.

Говоря об осадках, в Гидрометцентре уточнили, что месячное количество осадков предполагается на большей части европейской территории страны около нормы. В Краснодарском крае, Ставропольском крае и в Карачаево-Черкессии - больше нормы.

Месячное количество осадков на большей территории азиатской части страны предполагается около среднего многолетнего количества.

При этом на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, на юге Тюменской области, в Омской, Томской, Новосибирской областях, на востоке Таймыра, в Эвенкии, на северо-западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае прогнозируется выпадение осадков больше нормы, а на востоке Якутии - меньше нормы.