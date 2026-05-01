Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории России в мае

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Средняя температура воздуха на большей части территории страны в мае ожидается около нормы, выше нормы температура в мае прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, на севере Красноярского края и на юге западной Сибири, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу, на большей части европейской территории России средняя месячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений. Около и ниже нормы ожидается температура в южной половине Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, в Южном федеральном округе и в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа. На остальной территории - около и выше нормы.

При этом в Мурманской, Архангельской областях, в Республике Коми и Ненецком автономном округе прогнозируется температура на 1 градус выше.

На азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений на севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Туруханском районе Красноярского края, на юге Омской области, в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

На остальной территории температура будет около нормы. При этом, около и ниже нормы температура ожидается в центре и на востоке Якутии, в Магаданской области. На остальной территории температура будет около и выше нормы.

Говоря об осадках, в Гидрометцентре уточнили, что месячное количество осадков предполагается на большей части европейской территории страны около нормы. В Краснодарском крае, Ставропольском крае и в Карачаево-Черкессии - больше нормы.

Месячное количество осадков на большей территории азиатской части страны предполагается около среднего многолетнего количества.

При этом на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, на юге Тюменской области, в Омской, Томской, Новосибирской областях, на востоке Таймыра, в Эвенкии, на северо-западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае прогнозируется выпадение осадков больше нормы, а на востоке Якутии - меньше нормы.

Гидрометцентр
Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Обрушение на Магаданском руднике произошло из-за оттайки вечной мерзлоты

Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1988 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов