Российские войска за сутки уничтожили 114 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток нанесли поражение 114 пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в пятницу.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражены четыре пункта управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "ЮГ" Вадим Астафьев.

Представитель группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что за сутки силами группировки уничтожены 43 пункта управления беспилотниками, станция спутниковой связи Starlink и 12 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил об уничтожении за сутки 24 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ и трех станций Starlink.

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Север" Василия Межевых, силы группировки за сутки уничтожили 43 пункта управления БПЛА и 28 беспилотников самолетного типа.