В четырех аэропортах России сняли временные ограничения

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево, а также в аэропортах Геленджика, Калуги и Краснодара, сообщили в Росавиации в пятницу утром.

"Аэропорты Геленджик, Калуга (Грабцево), Краснодар (Пашковский), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в Max.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.