Минобороны РФ сообщило об ударах беспилотниками по ВСУ в зоне СВО

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами по позициям ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, все цели были поражены расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон".

На краснолиманском направлении ударами беспилотников уничтожены автомобиль, бронемашины HMMWV американского производства, элементы системы связи и пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, информирует министерство.

Минобороны РФ также сообщило, что на различных направлениях спецоперации ударами дронов поразили пехоты ВСУ.

По его данным, в зоне спецоперации были уничтожены высотные беспилотники ВСУ. "Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные "Лелеки", "Гор" и "Щедрик", разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дрон-"камикадзе" Hornet", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне проведения СВО в результате совместной боевой работы расчетов центра "Рубикон" и экипажей самолетов ВКС России поражены пункты управления беспилотников ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Рубикон
Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

