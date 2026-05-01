Археолог Александр Бутягин вернулся в Петербург

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, который почти полгода провел в польской тюрьме и мог быть экстрадирован на Украину, вернулся в Петербург.

"Александр Бутягин дома, в Петербурге", - сообщили в соцсети близкие ученого в пятницу.

В конце 2025 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвинили в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

28 апреля ФСБ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.