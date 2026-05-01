Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа", сообщило ведомство.

Решение принято на основании акта профилактического визита на производственную базу перевозчика специалистов Ространснадзора и Росавиации.

"В ходе визита проверена деятельность авиакомпании в сфере: подготовки и выполнения полетов; организации и проведения технического обслуживания авиатехники; эксплуатации воздушных судов; перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты. В результате Ространснадзор выявил в "Ижавиа" нарушения российского воздушного законодательства", - сказано в сообщении.

В частности, вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме. Установлено ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. Выявлены факты нарушения планирования работы членов летных экипажей, превышения нормы рабочего времени технического персонала, перечислено в сообщении.

Руководству "Ижавиа" рекомендовано пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов; провести комплекс структурных и кадровых изменений; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники.

Компания продолжает производственную деятельность, но если до 28 июля нарушения не будут устранены, ее сертификат будет аннулирован, предупредили в ведомстве.

"В ближайшее время руководству "Ижавиа" предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов. Без этого перевозчику придется уйти с рынка", - отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров, процитированный в сообщении.

"Ижавиа" выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. Находится в собственности республики Удмуртия. По итогам 2025 года получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Пассажиропоток компании снизился на 2% - до 683 тыс. человек.