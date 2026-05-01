Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В День Победы в Петербурге состоятся парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту, сообщил губернатор Александр Беглов в четверг.

"Формат празднования 9 мая - это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту", - сказал Беглов в эфире телеканала 78.

Он уточнил, что такое решение было принято по итогам консультаций с командованием Ленинградского военного округа, ветеранскими организациями и правоохранительными органами.

По словам губернатора, в 22:00 над Невой прогремит праздничный салют.

Александр Беглов День Победы Бессмертный полок Санкт-Петербург
Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

 На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1988 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов