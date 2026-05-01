Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В День Победы в Петербурге состоятся парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту, сообщил губернатор Александр Беглов в четверг.

"Формат празднования 9 мая - это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту", - сказал Беглов в эфире телеканала 78.

Он уточнил, что такое решение было принято по итогам консультаций с командованием Ленинградского военного округа, ветеранскими организациями и правоохранительными органами.

По словам губернатора, в 22:00 над Невой прогремит праздничный салют.