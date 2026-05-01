Пожар на промплощадке в Пермском крае локализовали

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории промышленного предприятия, который возник 29 апреля после атаки дрона, локализовано, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Макс в пятницу.

"Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован. Сейчас на площадке задействованы все необходимые силы и средства Пермского края - огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики", - написал глава региона.

По его словам, на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники.

Махонин отметил, что прибывших спасателей разместили в школе Пермского округа - там подготовили все необходимое для отдыха. Пожарные трудятся посменно, организовано горячее питание.

Кроме того, Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха.

"Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет", - добавил глава региона.

Как сообщалось, в среду и четверг в Пермском крае были совершены атаки БПЛА на промышленные предприятия. В среду, 29 апреля, после атаки на одну из промплощадок началось возгорание.

Пострадавших в результате инцидентов, по данным Махонина, нет.

Пермский край
