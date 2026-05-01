Более 13 тыс. кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают сбор нефтепродуктов после последствий атаки БПЛА в Туапсе, сообщил глава Туапсинского округа Кубани Сергей Бойко.

"Сбор нефтепродуктов ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 м3 мазута, каменномазутной и водомазутной смеси", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы округа, продолжается тушение возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшее в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, пострадавших нет.

Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники. Он добавил, что в гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.

Утром 29 апреля пожар был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Оперштаб Краснодарского края сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В четверг утром пожар был полностью потушен.