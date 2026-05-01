В "Ижавиа" признали замечания Росавиации и разработали план исправления

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Ижавиа" признает замечания Росавиации, разработала и согласовала с Ространснадзором план по их устранению, сообщил гендиректор авиакомпании Александр Синельников в пятницу.

"Мы признаем выявленные в ходе проверки замечания, основной блок нарушений носит процедурный и организационный характер", - написал Синельников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент разработан план-график устранения замечаний, который согласован с Ространснадзором, сформирована внутренняя комиссия по пересмотру регламентов управления безопасностью полетов. Кроме этого, проводится внеплановый аудит процесса подготовки авиатехники к полетам, введена процедура двойного контроля полноты выполнения форм технического обслуживания, исключены случаи допуска к полетам воздушных судов при наличии неустраненных замечаний в журналах, пересматриваются графики работы летного и инженерно-технического персонала.

"Ижавиа" продолжает производственную деятельность в полном объеме. Временное ограничение сертификата эксплуатанта не означает запрета на полеты - компания выполняет регулярные рейсы согласно опубликованному расписанию. Все билеты действительны, перевозка пассажиров и багажа осуществляется в штатном режиме", - подчеркнул Синельников.

Он добавил, что безопасность полетов является безусловным приоритетом и ни один рейс "Ижавиа" не будет отправлен при малейших сомнениях в исправности воздушного судна или готовности экипажа.

Ранее в пятницу сообщалось, что Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа из-за выявленных нарушений.

В частности, были вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме. Установлено ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. Выявлены факты нарушения планирования работы членов летных экипажей, превышения нормы рабочего времени технического персонала, перечислено в сообщении.

Отмечалось, что компания продолжает производственную деятельность, но если до 28 июля нарушения не будут устранены, ее сертификат будет аннулирован.

Ранее также сообщалось, что власти Удмуртии, которым принадлежит авиакомпания, намерены ее приватизировать, ожидают сделку не ранее конца текущего года.

