Девять дронов уничтожено в Калужской области за пятницу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в пятницу в регионе было сбито девять беспилотников.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Жиздринского и Сухиничского муниципальных округов. Утром силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Барятинского, Людиновского и Малоярославецкого муниципальных округов", - написал он в своем канале в Мах.

Оперативные группы работают на местах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.