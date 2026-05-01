Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Специалисты принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания нефти в море после атаки БПЛА на морской терминал в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На территории морского терминала - вновь возгорание. (...) Ситуация контролируемая. Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города", - написал он в пятницу в своем канале в мессенджере Мах.

Кондратьев добавил, что в тушении огня на месте задействованы 143 человека и 25 единиц техники.

Как сообщалось, пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, пострадавших нет.

Помимо этого, губернатор подчеркнул, что на территории Краснодарского края ожидается ухудшение паводковой обстановки. Ожидается больше осадков, чем прогнозировали специалисты. Пик придется на предстоящую ночь.

"Все пункты эвакуации в муниципалитетах готовы, система оповещения проверена, также на дежурстве находятся дополнительные отряды спасателей и водооткачивающей техники. Сильные осадки ожидаются в наших предгорных районах", - добавил Кондратьев.