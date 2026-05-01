Подросток погиб от удара током в Татарстане, задев удочкой провода

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Трагедия произошла в поселке Васильево (Татарстан), от удара током погиб подросток, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем канале в Мах в пятницу.

"Трое подростков шли на рыбалку и, переходя через ж/д пути, один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте", - написал он.

Глава района выразил соболезнования родным и близким ребенка. Муниципалитетом семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил Афанасьев.

Васильево Татарстан
