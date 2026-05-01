Морской пассажирский транспорт в четвертый раз приостановил работу в Севастополе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в четвертый раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причины приостановки не называются.

Движение транспорта в Севастопольской бухте уже приостанавливалось утром в пятницу и было возобновлено спустя два часа. Второй раз приостановка продлилась около 40 минут, третий - около часа. Причины так же не разглашались.

Севастополь Севастопольская бухта
