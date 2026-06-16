Севастополь рассчитывает отказаться от QR-кодов на АЗС после создания запаса топлива

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя рассчитывают отказаться от системы QR-кодов на автозаправочных станциях после формирования достаточного запаса топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.

"В ближайшую неделю рассчитываем увеличить запасы и тем самым сократить перерывы между заправками по QR-кодам. Но сначала нам важно создать резерв хотя бы на полмесяца - только после этого можно будет отказаться от QR-кодов", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, работа по увеличению поставок топлива ведется в круглосуточном режиме. Основная задача - сформировать достаточный запас, чтобы на заправках сетей "Атан" и "ТЭС" можно было осуществлять свободную продажу топлива без ограничений.

При этом действующая система QR-кодов пока сохранится. Как отметил губернатор, она позволяет упорядочить отпуск топлива и обеспечить возможность заправки для большего числа автомобилистов.

Развожаев добавил, что ситуация постепенно стабилизируется. В частности, объем топлива, доступного на АЗС сети "Атан", удалось увеличить втрое по сравнению с предыдущими днями.

С учетом проблем с поставками топлива власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина. При этом сохраняются действующие ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Ограничения на АЗС ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей. С 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.