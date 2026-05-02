Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки более 500 дронов ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 505 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены свыше 140 тыс. беспилотников ВСУ.