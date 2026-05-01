Торговый центр горит на площади 5 тыс. кв. м в Новосибирской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ТЦ "Апельсин" в новосибирском городе Искитим на площади 5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре "Апельсин" по адресу: улица Ленинградская, 19а. Установлено, что огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания. По предварительной информации площадь пожара составляет 5 тыс. кв.м. Пожар локализован", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. "Для бесперебойной подачи воды к месту происшествия следует пожарный поезд", - добавили в ведомстве.

Новосибирск МЧС РФ ТЦ "Апельсин
Что произошло за день: пятница, 1 мая

МАК займется расследованием аварии вертолета Ми-8Т в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом в Коми

Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске

Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала

К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

 К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

Пожар на промплощадке в Пермском крае локализовали

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

 Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1995 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов