Торговый центр горит на площади 5 тыс. кв. м в Новосибирской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ТЦ "Апельсин" в новосибирском городе Искитим на площади 5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре "Апельсин" по адресу: улица Ленинградская, 19а. Установлено, что огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания. По предварительной информации площадь пожара составляет 5 тыс. кв.м. Пожар локализован", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. "Для бесперебойной подачи воды к месту происшествия следует пожарный поезд", - добавили в ведомстве.