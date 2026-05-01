Что произошло за день: пятница, 1 мая

Ситуация в Туапсе, иск о передаче государству имущества основателя и бывшего гендиректора "Русагро", возвращение археолога Бутягина в Петербург

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд Москвы рассмотрит иск о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова. Они обвиняются в мошенничестве.

- В Туапсе на фоне пожара на морском терминале укрепляют защитное сооружение на реке перед выходом в морскую акваторию и поднимают дамбу.

- Иран передал Пакистану новое предложение по соглашению с США, Дональд Трамп заявил о недовольстве им.

- Размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из ЕС достигнет 25% на следующей неделе, заявил Дональд Трамп. По его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США.

- Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вернулся в Петербург. Он был задержан в Польше в конце 2025 года и вернулся в Россию в результате обмена.

- Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске (Коми). Десять человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

- Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа". Во время профилактического визита на производственную базу Ространснадзор выявил нарушения, включая факты допуска к полету самолета, прошедшего техобслуживание не в полном объеме. "Ижавиа" признает замечания и разработала план по их устранению.