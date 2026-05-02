Минобороны РФ заявило о расширении полосы безопасности вдоль границы после взятия села Мирополье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ на фоне взятия под контроль села Мирополье в Сумской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения".

