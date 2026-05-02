Минобороны РФ заявило о расширении полосы безопасности вдоль границы после взятия села Мирополье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ на фоне взятия под контроль села Мирополье в Сумской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения".

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2026 года Военная операция на Украине
Новости

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

 Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 215 украинских дронов

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы

 Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

Торговый центр горит на площади 5 тыс. кв. м в Новосибирской области

Что произошло за день: пятница, 1 мая

МАК займется расследованием аварии вертолета Ми-8Т в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом в Коми
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов