Запорожские власти сообщили о серьезных повреждениях энергосистемы из-за атак ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, ожидаются повторные отключения электроэнергии из-за масштабов повреждений. При этом часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ в ночь на 1 мая совершили атаку на энергетические объекты Запорожской области. В результате обстрелов был поврежден ряд из них. По его словам, повреждения энергообъектов привели к частичному отключению электричества в регионе. Позднее губернатор написал в своем канале в Мах, что практически все населенные пункты области столкнулись с кратковременными отключениями электроснабжения.