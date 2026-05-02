Поиск

Запорожские власти сообщили о серьезных повреждениях энергосистемы из-за атак ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, ожидаются повторные отключения электроэнергии из-за масштабов повреждений. При этом часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ в ночь на 1 мая совершили атаку на энергетические объекты Запорожской области. В результате обстрелов был поврежден ряд из них. По его словам, повреждения энергообъектов привели к частичному отключению электричества в регионе. Позднее губернатор написал в своем канале в Мах, что практически все населенные пункты области столкнулись с кратковременными отключениями электроснабжения.

Запорожская область Евгений Балицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

В Екатеринбурге арестовали на 14 суток оренбуржца, подбежавшего к губернатору

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

 Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 215 украинских дронов

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы

 Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

Торговый центр горит на площади 5 тыс. кв. м в Новосибирской области

Что произошло за день: пятница, 1 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов