Запорожская область частично обесточена в результате массированной атаки ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - ВСУ в ночь на пятницу совершили атаку на энергетические объекты Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, повреждения энергообъектов привели к частичному отключению электричества в регионе.

Губернатор добавил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Накануне глава администрации Энергодара (Запорожская область) Максим Пухов сообщил, что житель города погиб в результате атаки украинского дрона.