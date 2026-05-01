Полиция Екатеринбурга выясняет мотивы подбежавшего к губернатору мужчины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, подбежавший к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на улице 1 мая, пока глава региона фотографировался с людьми, передан правоохранительным органам, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации губернатора.

"Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщают, что все произошло 1 мая на "Екатеринбург Арене". Пока Паслер фотографировался с женщиной, к ним подбежал мужчина. Охрана губернатора задержала его.