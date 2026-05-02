Аэропорт Пскова снял ограничения, аэропорт Челябинска приостановил работу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в субботу в аэропорту Пскова, сняты, сообщает Росавиация.

В сообщении говорится, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Между тем, отмечает Росавиация, в аэропорту Челябинска ведены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в субботу сообщалось, что аэропорт Уфы временно приостановил работу.