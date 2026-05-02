Аэропорт Пскова снял ограничения, аэропорт Челябинска приостановил работу
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в субботу в аэропорту Пскова, сняты, сообщает Росавиация.
В сообщении говорится, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Между тем, отмечает Росавиация, в аэропорту Челябинска ведены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ранее в субботу сообщалось, что аэропорт Уфы временно приостановил работу.