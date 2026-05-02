В двух регионах Урала объявлен режим беспилотной опасности

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер в субботу.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - написал он в своем канале Мах.

Незадолго до этого режим беспилотной опасности был введен и на территории Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось, аэропорт Челябинска временно не обслуживает рейсы.