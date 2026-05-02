Минобороны РФ заявило о нейтрализации с 8:00 более 120 дронов ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили с 8:00 до 14:00 по Москве 123 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 215 беспилотников ВСУ над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями.