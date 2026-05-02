Силы ПВО сбили еще восемь дронов в Калужской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении еще восьми беспилотников в субботу в регионе.

"Сегодня утром и днем силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского, Кировского и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал он в своем канале в Мах.

Люди и инфраструктура, по предварительным данным, не пострадали. На местах работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в области были уничтожены восемь беспилотников.