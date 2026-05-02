Восемь БПЛА сбито над территорией Калужской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации восьми украинских дронов над регионом в течение ночи.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также Куйбышевского района и окраине города Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.