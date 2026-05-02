Поиск

Губернатор Паслер объяснил поступок подбежавшего к нему мужчины человеческим фактором

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить юридическую поддержку мужчине, которого арестовали на 14 суток после того, как он попытался подбежать к главе региона на Празднике весны и труда в Екатеринбурге.

"Соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей - необходимо, тем более в нынешних условиях. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред. Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку", - написал Паслер в своем канале Мах.

По его мнению, инцидент объясняется обычным человеческим фактором: "житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться".

Как сообщалось, 1 мая на "Екатеринбург Арене" мужчина подбежал к Паслеру в тот момент, когда он фотографировался с женщиной. Охрана губернатора задержала подбежавшего. Никто не пострадал.

2 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова на 14 суток за публичный мат. Суд признал виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина признал вину.

Денис Паслер Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
