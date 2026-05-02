Губернатор Паслер объяснил поступок подбежавшего к нему мужчины человеческим фактором

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить юридическую поддержку мужчине, которого арестовали на 14 суток после того, как он попытался подбежать к главе региона на Празднике весны и труда в Екатеринбурге.

"Соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей - необходимо, тем более в нынешних условиях. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред. Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку", - написал Паслер в своем канале Мах.

По его мнению, инцидент объясняется обычным человеческим фактором: "житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться".

Как сообщалось, 1 мая на "Екатеринбург Арене" мужчина подбежал к Паслеру в тот момент, когда он фотографировался с женщиной. Охрана губернатора задержала подбежавшего. Никто не пострадал.

2 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова на 14 суток за публичный мат. Суд признал виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина признал вину.