Поиск

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новый пакет мер противодействия мошенникам, так называемый "Антифрод-2", может быть законодательно оформлен депутатами уже в мае, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры, включая: маркировку международных звонков (человек будет видеть, что ему звонят из-за границы); введение детских сим-карт (появится возможность приобрести ребёнку защищённую сим-карту); восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами (это обезопасит данные людей). Планируем в мае выйти на решения", - написал Володин в своем канале в Мах во вторник.

По его словам, новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников.

Вместе с тем, с 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере, добавил Володин.

Он отметил, что результатом такой системной работы стало снижение случаев мошенничества. Так, по данным МВД, за первый квартал 2026 года число таких преступлений уменьшилось на 18,3%, с применением дистанционных технологий - на 22,7%; число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%, с использованием IT-технологий - на 29,5%, сообщил Володин.

"В Центробанк по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан", - добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах остановили общественный транспорт

 В Чебоксарах остановили общественный транспорт

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

 Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

 В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

Пожар в промзоне в Киришах Ленобласти локализовали

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву

Минздрав сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

В Брянской области в результате атаки дронов пострадали два человека

Несколько медучреждений эвакуировали во Владивостоке из-за сообщений о минировании
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2055 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9251 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов