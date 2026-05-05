Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новый пакет мер противодействия мошенникам, так называемый "Антифрод-2", может быть законодательно оформлен депутатами уже в мае, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры, включая: маркировку международных звонков (человек будет видеть, что ему звонят из-за границы); введение детских сим-карт (появится возможность приобрести ребёнку защищённую сим-карту); восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами (это обезопасит данные людей). Планируем в мае выйти на решения", - написал Володин в своем канале в Мах во вторник.

По его словам, новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников.

Вместе с тем, с 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере, добавил Володин.

Он отметил, что результатом такой системной работы стало снижение случаев мошенничества. Так, по данным МВД, за первый квартал 2026 года число таких преступлений уменьшилось на 18,3%, с применением дистанционных технологий - на 22,7%; число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%, с использованием IT-технологий - на 29,5%, сообщил Володин.

"В Центробанк по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан", - добавил председатель Госдумы.