В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

Валерий Звегинцев и Владислав Галкин получил по 12,5 лет колонии каждый

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд во вторник признал виновными в государственной измене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ, Новосибирск) Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12,5 лет каждому, они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (госизмена - ИФ)", - сказали в суде.

До вступления приговора в силу осужденные останутся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в связи с публикацией Звегинцева и Галкина в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

Ранее с открытым письмом в поддержку ученого-физика выступил коллектив ИТПМ. В тексте послания, размещенном на сайте института, говорится, что материалы Звегинцева и других его коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.

Также сообщалось, что Московский городской суд назначил 15 лет колонии строгого режима ученому-физику, директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку за государственную измену, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Анатолий Маслов приговорен по той же статье к 14 годам строгого режима.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.