В Чебоксарах остановили общественный транспорт

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Чебоксарах временно остановили работу общественного транспорта, сообщил Минтранс Чувашии своем канале в мессенджере Мах во вторник.

"Уважаемые жители и гости Чебоксар! В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределённый срок", - говорится в сообщении.

О возобновлении движения транспорта министерство объявит дополнительно.

Чебоксары с ночи атакуют БПЛА. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение, в Чебоксарах развернуты оперштаб и ПВР.

